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استعجال التحريات حول سائق طعن طليقته بسبب إيصالات أمانة فى البساتين

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:12 م
استعجال التحريات حول سائق طعن طليقته بسبب إيصالات أمانة فى البساتين جثة - صوره أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة البساتين، التحقيق مع سائق اعتدى على طليقته بسلاح أبيض لخلافات بينهما، وتوقيعه على إيصالات أمانة فى البساتين، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغ بوقوع مشاجرة  بعقار بدائرة القسم، على الفور، انتقلت مباحث القسم، وتمكنت من تحديد طرفى المشاجرة، ربة منزل مقيمة بمحل البلاغ  سبق اتهامها فى قضية "ضرب" مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وأخر طعنى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وسائق مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس فى قضايا "ضرب، تبديد " الزوج السابق للأولى.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بالفحص تبين وجود خلافات عائلية سابقة بين الطرفان، قام على أثرها الثانى بتطليق الأولى، وقيامها بالاستيلاء على  (43) إيصال أمانة، مزيلة بتوقيع الثانى "على بياض" سبق، وأن قام بتوقيعها كقيمة أقساط شراء سيارة ميكروباص، وقيامها باستخدام أحد تلك الإيصالات فى رفع دعوى قضائية ضده، وفور علمه توجه لمسكنها لمعاتبتها، وطالبها برد باقى الإيصالات فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين"، محدثاً إصابتها المشار إليها.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن مباحث القسم تمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبه القتل

الشروع في القتل

البساتين

محكمه جنوب القاهره

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