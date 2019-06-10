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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات الاتصالات والعقار والبنوك

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:33 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات الاتصالات والعقار والبنوك بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط صعود 5 قطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% رابحا 62.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5899.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% رابحاً 83.840 نقطة ليصل إلى مستوى 6456.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.30% رابحاً 14.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4806.70 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 153.8 مليون سهم بقيمة 42.9 مليون دينار كويتى عبر 5918 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.95%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%.
 
وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 25.99%، تلاه أبيار بنسبة 10.24%، ثم السورية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شارقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم الديره بنسبة 9.49%، ثم بيت الطاقة بنسبة 7.41%.
 
 

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