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اتحاد الصناعات: التصدير لأفريقيا يتطلب تواجدا مستمرا وحضور البضائع

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:20 ص
اتحاد الصناعات: التصدير لأفريقيا يتطلب تواجدا مستمرا وحضور البضائع الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات
كتب عبد الحليم سالم

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قال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات وبجمعية رجال الأعمال أن إفريقيا مهمة جدا لنا كمصدرين، ولنا تجارب فيها بدأت بصعوبة وخسرنا فى أول الأمر، ثم نجحت التجارب وحققت أهدافها.
 
وأضاف خلال الاجتماع الذى نظمته وزارة قطاع الأعمال العام، تمهيدا للمؤتمر الذى تنظمه الوزارة تحت عنوان جسور التجارة الخارجية شرق ووسط أفريقيا والذى سيعقد فى 2 يوليو المقبل، أن النتيجة لهذا النجاح، هو إقبال رجال الأعمال لدخول أفريقيا ليس فقط فى مجال الأسمدة، بل فى مختلف المجالات، لافتا إلى أنه بدأ التفكير فى دخول عدد من الدول، وبالفعل تم استئجار مستودعات لتخزين البضائع فيها.
 
وأشار الجبلى لأهمية التواجد فى السوق الأفريقى، لأنه بدون التواجد لن تنجح العملية، ولدينا دراسات فى دار السلام بتزانيا للانطلاق بها مع 8 مستثمرين مواد غذائية ومصنعين مصريين، وطالب بدعم البنوك للمصدرين.
 
 

شريف الجبلى

صادرات أفريقيا

اتحاد الصناعات

وزارة قطاع الاعمال

ميناء مومباسا

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