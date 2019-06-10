إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالغربية

الغربية محمد طارق

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متعددة إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل على طريق "المحلة الكبرى- نمرة البصل" بمحافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق "المحلة الكبرى- نمرة البصل" دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نصف نقل ودراجة بخارية قيادة" أحمد الموافى" 28 سنة، مما أدى إلى إصابته بقطع بأصابع اليد وسحجات وكدمات وكذلك إصابة زوجته وطفلته كانتا تستقلان معه الدراجة حيث وقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالدراجة النارية بالمواجهة.

وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام التحفظ عليهما ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.