أهالى طلاب لجنة بلقاس الثانوية بالدقهلية يعتدون على المراقبين بالحجارة

الدقهلية شريف الديب

تلقت غرفة العمليات بمحافظة الدقهلية و مديرية التربية والتعليم إخطارا بتعرض مراقبي لجنة مدرسة بلقاس الثانوية بنين، للاعتداء من قبل الأهالي المتواجدين أمام اللجنة، عن طريق الرشق بالحجارة، لإثارة الرعب فى نفوسهم.

وأشار مسئولي التربية والتعليم إلى أن الهدف من ذلك هو إرهاب المراقبين لإجبارهم علي السماح لابنائهم بالغش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية "الانجليزي" المقبل.

ومن جانبها طالبت مديرية التربية والتعليم، من مديرية الأمن زيادة أعداد أفراد التأمين أمام اللجان لمنع أى أعمال شغب أو عنف تمارس على المراقبين.