سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 03:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى طلاب لجنة بلقاس الثانوية بالدقهلية يعتدون على المراقبين بالحجارة

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:22 م
أهالى طلاب لجنة بلقاس الثانوية بالدقهلية يعتدون على المراقبين بالحجارة لجنة امتحانات - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت غرفة العمليات بمحافظة الدقهلية و مديرية التربية والتعليم إخطارا بتعرض مراقبي لجنة مدرسة بلقاس الثانوية بنين، للاعتداء من قبل الأهالي المتواجدين أمام اللجنة، عن طريق الرشق بالحجارة، لإثارة الرعب فى نفوسهم.

وأشار مسئولي التربية والتعليم إلى أن الهدف من ذلك هو إرهاب المراقبين لإجبارهم علي السماح لابنائهم بالغش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية "الانجليزي" المقبل.

ومن جانبها طالبت مديرية التربية والتعليم، من مديرية الأمن زيادة أعداد أفراد التأمين أمام اللجان لمنع أى أعمال شغب أو عنف تمارس على المراقبين.

 

 


الثانوية

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

طلاب الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ثانى امتحانات الثانوية العامة "من غير مطبات".. فرحة أمام اللجان بالمحافظات لسهولة امتحان الاقتصاد.. وتباين الآراء حول الإحصاء.. والطلاب يؤكدون: "لم نواجه عقبات.. ويارب كل المواد تكون سهلة كده".. صور

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:14 م

التعليم: 7 حالات غش باستخدام المحمول ونشر ورقة "الاقتصاد" بالثانوية العامة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:58 م

فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة.. رضا طلابى عن "الاقتصاد" وغضب على "الإحصاء".. و"التعليم" ترد: الامتحان من النماذج الاسترشادية.. وطالب يصور ورقة الأسئلة فى يد ملاحظ وينشرها والوزارة تحيلهما للتحقيق

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:25 م

صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مادة "الفيزياء"

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرسى "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرسى "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة