أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط للمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الانضباط للمنطقة.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 مشتبها بهم، وتنفيذ 5 أحكام قضائية، بالإضافة إلى القبض على 3 بائعين متجولين، و4 خيال وجمال، و3 متسولين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 173 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.