أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 10- 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 10-6-2019.

إيقاف تداول 13 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى النساجون الشرقيون للسجاد، مصر للألومنيوم، الألومنيوم العربية، الأهرام للطباعة والتغليف، سماد مصر (ايجيفرت)، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المنصورة للدواجن، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، البنك المصرى الخليجى، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، عبور لاند للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 10.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.9 مليون ورقة مالية بقيمة 929.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.39%، والعرب على 5.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 49.96 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 14148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 455 نقطة.

وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.75%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 15.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 16.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 10.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.59%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 4.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.48%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 24.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 111.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.92%