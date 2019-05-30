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خد بالك..الجلوس فى أوضاع خاطئة لفترات طويلة يعرضه لآلام أسفل الظهر

الخميس، 30 مايو 2019 07:00 ص
خد بالك..الجلوس فى أوضاع خاطئة لفترات طويلة يعرضه لآلام أسفل الظهر الم الظهر
كتبت هند عادل
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يعانى كثيرمن الأشخاص ممن يجلسون أوقات كثيرة فى أعمالهم من آلام أسفل الظهربأنه ألم في الفقرات المعينة من L1 إلى L5  وهي تشكل جزءًا من العمود الفقري الذي ينحني إلى الداخل عند القاعدة،حسبما ذكر موقع "”healthline.

من الأسباب الشائعة التي قد تؤذي ظهرك أن تكون فى وضعية سيئة أثناء الجلوس يمكن أن يؤدي وضعك في وضع متراخى أو مثقوب إلى الضغط على الأقراص الوسائد المملوءة بالسوائل التي تحمي الفقرات من الاحتكاك معًا قد يتفاقم هذا بسبب حالة طبية كامنة.

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أسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس
 

عرق النسا
 

يشير عرق النسا إلى ألم في العصب الوركي الذي يمتد إلى أسفل قاعدة العمود الفقري في الجزء الخلفي من ساقيك يمكن أن يكون سببها ظروف مختلفة بما في ذلك تحفيز العظام على العمود الفقري.

يمكن أن يكون الألم أي شيء بدءًا من الإحساس المؤلم إلى الشعور بالصدمة الكهربائية قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى زيادة الأمر سوءًا ولكن عادة ما يكون ذلك في جانب واحد فقط.

انزلاق غضروفي
 

يعد الألم في أسفل الظهر أحد أول الأشياء التي ستواجهها إذا كان لديك فتق يسبب الضغط على القرص في دفعه إلى الخروج من شكله الطبيعي هذا يضع الضغط على الحبل الشوكي والأعصاب في المنطقة مما تسبب في الألم وحتى التنميل .

الشد العضلي

 

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ويسمى إجهاد العضلات في أسفل الظهر أيضًا إجهاد أسفل الظهر ويحدث عندما تمدد أو تحرف ظهرك أكثر من اللازم.

 

على الرغم أن معظم الأشخاص يتعافون من تعب أسفل الظهر خلال شهر واحد ، إلا أنه يمكن أن يصبح أيضًا مشكلة مستمرة إذا كان ذلك بسبب قلة وضعية الجلوس وعدم اتخاذ خطوات لتصحيحها

تضيق العمود الفقري
 

تحتوي كل من العظام الموجودة في العمود الفقري على ثقب في الوسط يشكِّل أنبوبًا يمرعبره الحبل الشوكي الذى يربط الأعصاب في جميع أنحاء الجسم لعقلك يتم ضغط الحبل ويمكن أن يسبب الألم أو الضعف أو التنميل وهذا ما يسمى تضيق العمود الفقري.

وضع الجلوس الخاطيء
 

يمكن أن يسهم الوضع السيئ أثناء الجلوس أو الوقوف في آلام أسفل الظهر والتهاوى إلى الأمام أكثر من اللازم أو الميل إلى الخلف قد يؤدي إلى حدوث مشاكل.

ألم الظهر العلوي عند الجلوس
 

كثير من الناس يعانون من آلام في أعناقهم وظهورهم العليا نتيجة التحريك للأمام أثناء الجلوس لإلقاء نظرة على شاشة الكمبيوتر أو شاشة الهاتف .

 

 

 


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وجع الظهر

الانزلاق الغضروفى

الجلوس الخاطيء

مشاكل الجلوس الخاطيء


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