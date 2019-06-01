67 قافلة صيفية متنوعة لجامعة جنوب الوادى فى صيف 2019

قنا - وائل محمد

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مجلس الجامعة وافق بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، على تنفيذ برنامج القوافل الصيفية المتنوعة لصيف 2019 بمحافظات "قنا – الأقصر – البحر الأحمر – أسوان" وتتضمن 67 قافلة.

وأكد رئيس الجامعة إن القوافل تأتى فى إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف الخدمات لسكان الأقليم، حيث تقدم القوافل خدمات طبية بشرية وبيطرية وقوافل توعية صحية وإعلامية وبيئية وسياحية وقوافل تربوية ونفسية، كما تتضمن القوافل التدريب على المشروعات الصغيرة والابتكار المجتمعى والإبداع الفنى .

وأشار الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مختلف كليات الجامعة سوف تشارك فى فعاليات البرنامج الصيفى للقوافل، حيث تتضمن أنشطتها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعية بقضايا هامة ومتنوعة مثل الأكتشاف المبكر للإعاقة وتعديل السلوك وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتدوير المخلفات والإرشاد الزراعى والأمراض النباتية والأرتقاء بالذوق العام والتدريب على دراسات الجدوى والأفكار الإنتاجية ورفع قيم المواطنة والإنتماء .