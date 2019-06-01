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10 ممنوعات لا تصطحبها معك إلى المطار .. تعرف عليها

السبت، 01 يونيو 2019 05:45 ص
10 ممنوعات لا تصطحبها معك إلى المطار .. تعرف عليها مطار - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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يفاجأ الكثير من المواطنين بتعرضهم للمساءلة القانونية نتيجة حمل أشياء تعد من الممنوعات دون أن يعرف ذلك فى حال كانوا مسافرين عبر المطارات المصرية.

ينشر "اليوم السابع" قائمة الممنوعات لدى سفرك عبر المطارات المصرية وهى:

-الأسلحة والذخائر الحقيقية والألعاب التى على شكل أسلحة، وكذا المتفجرات أو أى مواد أخرى تحتوى على مواد متفجرة مثل الألعاب النارية والمفرقعات.

-يسمح للراكب في حالة السفر أو الوصول بحمل نقد مصرى بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

-يسمح للراكب بحمل نقد أجنبى فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زادت عن عشرة آلاف دولار أمريكى، أو بما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويحظر إدخال أو إخراج النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل أو الطرود البريدية، ويلزم الإفصاح عما يزيد عن ذلك وإثباته فى الإقرار الجمركى والمعد لهذا الغرض.

-العقاقير الطبية والتى لا تصرف إلا بتذكرة طبية مثل أقراص وشرائط الترامادول وزانيكس وليبراكس وغيرها ممنوعة تمامًا.

-الآثار بكل أنواعها وأشكالها.

-المخدرات بأنواعها.

-السلع والأدوية المدعمة فيما عدا الاستعمال الشخصى.

-الحيوانات البرية بكل أنواعها (حية أو محنطة أو مذبوحة) إلا بعد الحصول على موافقة من الحجر البيطرى والسايتس.

-الشعب المرجانية.

-شتلات الفاكهة بأنواعها - بذور القطن - التقاوى - التربة الزراعية وعسل النحل ومنتجاته والموالح بأنواعها والنخيل بأنواعه، وذلك عند الوصول.


مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

الممنوعات فى المطارات

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