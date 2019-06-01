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وصول جثمان ضابط مباحث الشرقية لمسجد الصحابة لصلاة الجنازة عليه.. صور

السبت، 01 يونيو 2019 01:06 م
وصول جثمان ضابط مباحث الشرقية لمسجد الصحابة لصلاة الجنازة عليه.. صور الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم
الشرقية- فتحية الديب

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وصل منذ قليل جثمان النقيب  عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبوحماد، بمديرية أمن الشرقية، إلى مسجد الصحابة بمدينة منيا القمح، لتأدية صلاة الجنازة عليه، قبل تشيعه لمثواه الأخير، فيما انهار والد الشهيد على الجثمان، وكان الضابط قد استشهد مساء أمس، أثناء ضبط مجهولون قاموا بسرقة سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد".

وتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة مركز أبوحماد، وأثناء نزول قوة من مباحث أبوحماد بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز مع المبلغ لملاحقة الجناة، وأثناء ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات مما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبوحماد النقيب عمر ياسر عبد العظيم، أثر إصابته بطق نارى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام.

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جنازة الشهيد عمر ياسر عبد العظيم

 

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الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم

 


الشرقية

مركز شرطة ابوحماد

استشهاد

ضابط شرطة

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