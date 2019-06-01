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ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى أسيوط

السبت، 01 يونيو 2019 03:06 م
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى أسيوط اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط ـ هيثم البدرى - محمود عجمي

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن أسماء أوائل المحافظة بالشهادة الإعدادية، وحقق المركز الأول شهد حاتم محمود فتحى بمجموع 280 درجة، وجاء في المركز الأول مكرر كل من ساره حسن بكر محمد، و نورهان محمد جميل محمد، وكيرمينا حبيب بخيت حبيب، والاء احمد محمد عبدالقادر، وخلود محمود محمد عبدالحافظ.

كما شملت أسماء الحاصلين علي المركز الأول مكرر كل من أحمد محمد عباس عبدالحفيظ، سيلفيا رائف عبده رزق، ريم محمد درويش مصطفى، دعاء حشمت فتحى أحمد، محمد محمود زكي عثمان، بيشوى أشرف ناجح حبيب، وزينب عبدالباقي حسن عبدالحكيم، عبدالرحمن بدر شوقي محمد ، وأروي علاء محمد حموده، وملك محمد مصطفي جاد الرب.

واعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5% .

وأكد محافظ أسيوط، علي أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني جاءت لتعكس مستوى أداء الطلاب مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية لحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي مشيرًا إلى جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي .

 

 


نتيجه الاعداديه اسيوط

نتيجة الاعدادية باسيوط برقم الجلوس

نتيجة اعدادية اسيوط برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية باسيوط 2019

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