نجيب محفوظ بالأسبانى فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى 9 يونيو الجاري لقاء حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ بمشاركة وفد أسباني مكون من 80 فردًا، يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يبدأ اللقاء في الساعة 11.30 صباحا ويتحدث فيه الأديب والأثري د.حسين عبد البصير، وحمدي زكى مستشار مصر السياحي بالولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا سابقًا،

وسيتم عرض مقتطفات من فيلمى زقاق المدق وبداية ونهاية واللذين ايضا انتجتهما المكسيك باللغة الاسبانية وحوارات مع نجيب محفوظ أجراها معه حمدي زكى يعقبها مائدة مستديرة حول رواية زقاق المدق يشارك فيها الكانب الدكتور محمد عفيفي.