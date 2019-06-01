نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بكلية التربية الرياضية

أسيوط ـ محمود عجمي

شدد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة وضع الظروف الخاصة التي تشهدها امتحانات نهاية العام الجامعي 2018/ 2019 من ارتفاع فى درجات الحرارة وصيام شهر رمضان الكريم موضع الاعتبار، وهو ما يستدعى ضرورة تكاتف كافة الجهود داخل الكليات وذلك لتوفير كافة سبل الدعم النفسي والرعاية الصحية للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام بتوجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بشأن تواجد السادة عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحن فيها داخل اللجان وذلك لإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

جاء ذلك جولة لنائب رئيس جامعة أسيوط داخل لجان كلية التربية الرياضية وذلك فى إطار متابعة إدارة الجامعة لسير الامتحانات والاطمئنان على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب بكافة الكليات ، حيث استقبله خلالها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية وعدداً من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس من المشرفين على عمل اللجان.

وتابع الدكتور شحاتة غريب، سير عملية الامتحانات داخل مختلف كليات الجامعة من سهولة ويسر وذلك وفق الضوابط والاستعدادات الموضوعة بهذا الشأن ، والتي تضمن انتظام اللجان وانضباطها مع التصدي بكل حزم لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجنة ، مع التأكد من وجود الأطقم الطبية داخل اللجان والسيارات الإسعاف خارجها تحسباً لأي حالة مرضية طارئة.



امتحانات جامعة اسيوط



امتحانات جامعة اسيوط



امتحانات جامعة اسيوط



امتحانات جامعة اسيوط



امتحانات جامعة اسيوط