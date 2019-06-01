سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بكلية التربية الرياضية

السبت، 01 يونيو 2019 02:24 م
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بكلية التربية الرياضية رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات
أسيوط ـ محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة وضع الظروف الخاصة التي تشهدها امتحانات نهاية العام الجامعي 2018/ 2019 من ارتفاع فى درجات الحرارة وصيام شهر رمضان الكريم موضع الاعتبار، وهو ما يستدعى  ضرورة تكاتف كافة الجهود داخل الكليات وذلك لتوفير كافة سبل الدعم النفسي والرعاية الصحية للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام بتوجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بشأن تواجد السادة عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحن فيها داخل اللجان وذلك لإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

جاء ذلك جولة لنائب رئيس جامعة أسيوط داخل لجان كلية التربية الرياضية وذلك فى إطار متابعة إدارة الجامعة لسير الامتحانات والاطمئنان على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب بكافة الكليات ، حيث استقبله خلالها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية وعدداً من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس من المشرفين على عمل اللجان.

وتابع الدكتور شحاتة غريب، سير عملية الامتحانات داخل مختلف كليات الجامعة من سهولة ويسر وذلك وفق الضوابط والاستعدادات الموضوعة بهذا الشأن ، والتي تضمن انتظام اللجان وانضباطها مع التصدي بكل حزم لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجنة ، مع التأكد من وجود الأطقم الطبية داخل اللجان والسيارات الإسعاف خارجها تحسباً لأي حالة مرضية طارئة.

امتحانات جامعة اسيوط (1)
امتحانات جامعة اسيوط 

 

امتحانات جامعة اسيوط (2)
امتحانات جامعة اسيوط 

 

امتحانات جامعة اسيوط (3)
امتحانات جامعة اسيوط

 

امتحانات جامعة اسيوط (4)
امتحانات جامعة اسيوط 

 

امتحانات جامعة اسيوط (5)
امتحانات جامعة اسيوط 

 

امتحانات جامعة اسيوط (6)
امتحانات جامعة اسيوط 

 


اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة اسيوط

امتحانات اخر العام

التعليم العالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة أسيوط: تركيب محول كهربائى و48 تكييفا داخل صالات الامتحانات

الخميس، 30 مايو 2019 03:01 م

صور.. قيادات جامعة أسيوط يشاركون فى صلاة الجنازة على جثمان مدير أمن أسيوط

الخميس، 30 مايو 2019 12:44 م

جامعة أسيوط تُعلن عن حاجتها إلى أطباء مقيمين للعمل بمعهد جنوب مصر للأورام

الخميس، 23 مايو 2019 01:18 م

رئيس جامعة أسيوط يستجيب للطلاب ويقرر تأجيل الامتحانات بجميع الكليات

الخميس، 23 مايو 2019 01:38 ص

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 121 درجة ماجستير

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة