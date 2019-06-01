سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة التعاون الإسلامى ترفض أي تغيير للوضع الديموجرافى للجولان

السبت، 01 يونيو 2019 11:00 ص
منظمة التعاون الإسلامى ترفض أي تغيير للوضع الديموجرافى للجولان هضبة الجولان السورية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت، عدم اعترافها بأي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي لهضبة الجولان السورية المحتلة.

 

وطالبت المنظمة في بيان أصدرته في ختام قمتها في مدينة مكة بالسعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت "بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967".

 

وأكدت المنظمة عدم اعترافها "بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".

 

وشدد البيان على موقف المنظمة "المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي".

 

وجاءت قمة منظمة التعاون الإسلامي عقب قمتين عربية وخليجية استضافتهما السعودية يومي الخميس والجمعة.

 


التعاون الاسلامى

الجولان

السعودية

اسرائيل

القمة العربية

القمة الاسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعاون الإسلامى" تدين أى اقتراح لا يتوافق مع الحقوق الفلسطينية المشروعة

السبت، 01 يونيو 2019 09:42 ص

السيسى: مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامى ومكافحة الإسلاموفوبيا

السبت، 01 يونيو 2019 01:24 ص

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى: الإرهاب لا دين له

السبت، 01 يونيو 2019 12:46 ص

قرقاش: نستبشر برئاسة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامى فى هذه المرحلة المهمة

الخميس، 30 مايو 2019 11:08 ص

أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يؤكد مركزية القضية الفلسطينية للعالم الإسلامى

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 ص

أمين عام التعاون الإسلامى: متفائلون بنتائج قمة مكة لحل مشاكل العالم الإسلامى

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة