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مصر تدعم إسواتينى للقضاء على الملاريا تحت شعار زيرو ملاريا

السبت، 01 يونيو 2019 11:38 ص
مصر تدعم إسواتينى للقضاء على الملاريا تحت شعار زيرو ملاريا الملاريا
كتب وليد عبد السلام

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شاركت مصر فى إطلاق مبادرة القضاء على الملاريا بمملكة إسواتينى "سوازيلاند سابقاً" والتى تنفذ تحت شعار: "زيرو ملاريا"، وذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ونقل وفد مصر تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، لملك إسواتينى، مؤكدًا على دعمه وتمنياته بنجاح هذه المبادرة المهمة للدولة الصديقة، وجميع دول أفريقيا.

يشار الى أن وفداً وزاريًا رفيع المستوى كان فى استقبال وفد مصر بمطار إسواتينى.

وقال وفد مصر انه يدعم الدولة الصديقة فى جهودها للقضاء على "الملاريا"، موضحا أن المبادرات الصحية هى المحرك الأساسى لمنظومات الصحة فى الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة هى التى تدعم نجاح تلك المبادرات.

وشدد وفد مصر أيضاً على أن أغلب المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، أشادت بإطلاق هذه المبادرة، موضحًا أن "الملاريا" كانت السبب فى وفاة الملايين من الأطفال والسيدات الحوامل فى أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستعمل على خفض تلك الوفيات من خلال توفير العلاج للآلاف من المرضى من أشقائنا الأفارقة.

ويشار إلى أن الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا "جلوبال فاند" هو إحدى الجهات الداعمة لتنفيذ تلك المبادرة، ويأتى ذلك بعد لقاء وفد مصر بمسئولى "جلوبال فاند" خلال الزيارة الأخيرة للعاصمة السويسرية جنيف، ومطالبة الوفد اسواتينى بتقديم الدعم للدول الأفريقية فى علاج الملاريا، بما يمتلكون من إمكانيات فى هذا المجال.

 


افريقيا

الملاريا

مصر

الايدز

السل

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