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مصرى عضو فى برلمان أونتاريو يسعى لجعل يوليو شهرا للحضارة المصرية فى كندا

السبت، 01 يونيو 2019 11:30 ص
مصرى عضو فى برلمان أونتاريو يسعى لجعل يوليو شهرا للحضارة المصرية فى كندا النائب شريف سبعاوى عضو البرلمان الإقليمى فى مقاطعة أونتاريو
كتب محمود راغب

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قال النائب شريف سبعاوى، عضو البرلمان الإقليمى فى مقاطعة أونتاريو بكندا وصاحب مشروع قرار اعتبار شهر يوليو شهر الحضارة المصرية فى كندا، إنه رتب زيارة لـ "مايكل تيبولو" وزير السياحة فى أونتاريو، للمتحف المصرى فى مدينة ميسيساجا.

وأضاف سبعاوى، خلال مقطع فيديو، أن الوزير الكندى "مايكل تيبولو" أعرب عن انبهاره بالآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة أثناء زيارته للمتحف، كما أكد تيبولو على دعمه للقرار المقرر مناقشته فى جلسة القراءة الثانية له يوم 6 يونيو المقبل فى برلمان أونتاريو، الأمر الذى يعكس الوعى المتزايد عند جميع أعضاء البرلمان بأهمية هذا القرار للجالية المصرية فى كندا.

وطالب سبعاوى المصريين حول العالم بالتفاعل والمشاركة والمساندة من أجل تمرير مثل هذا القرار، الذى سيكون بمجرد صدوره علامة فارقة لمصر وأبنائها على مستوى العالم.


شريف سبعاوى

النائب شريف سبعاوى

كندا

المصريين فى الخارج

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