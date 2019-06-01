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مصرع عامل وإصابة آخر خلال مطاردة عصابة سرقة خردة فى شبرا الخيمة

السبت، 01 يونيو 2019 01:55 م
مصرع عامل وإصابة آخر خلال مطاردة عصابة سرقة خردة فى شبرا الخيمة - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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لقى عامل أمن مصرعه وأصيب زميله أثناء محاولتهما منع لصوص من سرقة عهدتهما من المعدات بالشركة التى يعملان بها بشبرا الخيمة، جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من أفراد الأمن بمركز تأجير معدات بناء بقيامهم بضبط 3 أشخاص أثناء شروعهم فى سرقة قطع حديدية من داخل مقر المركز الكائن بناحية ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

 

وانتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث  تبين قيام كل محمد  ع  م  53 عاما رئيس وردية الأمن بالشركة مصاب بجرح قطعى بالبطن وتوفى فور وصوله للمركز الطبى الخاص بالشركة بمدينة نصر وإبراهيم  ع  م  31 عاما عامل أمن بالشركة بضبط أحمد  ح  ا 19 عاما عاطل وشقيقه حمد  ح ا  18 عاما عاطل وعادل  س  م د 17 عاما عاطل حال شروعهم فى سرقة بعض القطع الحديدية خردة عقب قفزهم من أعلى السور وأثناء قيام أفراد الأمن المذكورين بضبطهم قام المتهم الأول بمقاومتهما والتعدى على المتوفى بسلاح أبيض "كتر " محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

 

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اقروا بارتكاب الواقعة تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "كتر " والتحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18391 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.

 


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اخبار المحافظات

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شبرا الخيمه

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