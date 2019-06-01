"مسلم ومسيحى يد واحدة".. قبطى يتبرع بكرسى لقراءة القرآن لمسجد بطوخ

"مسلم ومسيحي يد واحدة".. شعار ترسخ في نفوس المصريين، ليس هذا فحسب بل تأكز هذا الشعار علي أرض الواقع، من خلال نموذج رائع قدمه مواطن مسيحي في الوحدة الوطنية، حيث أهدى عيسى نجيب مسجد سيدي علي الجندي بقريته طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، كرسيا يعد تحفة فنية رائعة من الخشب المطعم.
وعلي الفور قام إمام المسجد بترديد أبيات منها قائلا:
"نتنفس عبق الحب فِى الوطن الجميل.
نعيش رحمه القرآن سماحة الإنجيل.
فالقلوب حين تصفوا لربها.
تنبذ الأحقاد وللحب تميل".
ومن ناحيته أكد عيسى نجيب، أن المصريين دائما يدا واحدة وأنه حرص على مشاركة أهالي قريته فرحتهم بشهر رمضان العظيم، وإهداء المسجد كرسيا من صنع يده تعبيرا عن حبه وتقديره لأشقائه المسلمين.
كرسى لقراءة القرآن (
كرسى لقراءة القرآن
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