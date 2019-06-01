"مسلم ومسيحى يد واحدة".. قبطى يتبرع بكرسى لقراءة القرآن لمسجد بطوخ



وعلي الفور قام إمام المسجد بترديد أبيات منها قائلا:

"نتنفس عبق الحب فِى الوطن الجميل.

نعيش رحمه القرآن سماحة الإنجيل.

فالقلوب حين تصفوا لربها.

تنبذ الأحقاد وللحب تميل".



ومن ناحيته أكد عيسى نجيب، أن المصريين دائما يدا واحدة وأنه حرص على مشاركة أهالي قريته فرحتهم بشهر رمضان العظيم، وإهداء المسجد كرسيا من صنع يده تعبيرا عن حبه وتقديره لأشقائه المسلمين.



كرسى لقراءة القرآن (

كرسى لقراءة القرآن

ففي احتفالات ليلة القدر، دخل عيسي نجيب وولديه شنودة ونجيب مسجد سيدي علي الجندي بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طوخ، وسلم الكرسي إلى الشيخ طاهر أبو حسين أمام المسجد، مساهمة منهم في إعمار المسجد.