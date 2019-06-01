محافظ سوهاج يحيل واقعة وفاة مريض بحروق بمستشفى "طهطا" للنيابة العامة

أحال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واقعة مستشفى طهطا العام إلى النيابة العامة، حيث تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعى صور لمواطن توفى بعد تعرضه للحريق، ورفضت مستشفى طهطا العام علاجه.

وأكد محافظ سوهاج فى بيان له على عدم التهاون فى محاسبة أى شخص مقصر أو تهاون فى علاج مواطن لافتًا إلى أنه تم تحويل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فى ملابستها.

وأشار الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى تحويل الواقعة إلى النيابة الإدارية وذلك بعد التحقيق من قبل مديرية الشئون الصحية.