محافظ الوادى الجديد يوجه بإنهاء إجراءات إضافة حجرة للوحدات السكنية بحى الأمل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتفويض عدد من سكان حى الأمل، بواقع ساكن من كل وحدة سكنية، للتفاوض مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة لإنهاء الإجراءات الخاصة بإضافة حجرة إضافية للوحدات السكنية بالحى وذلك طبقا للشروط.

جاء ذلك خلال لقاءه مع أهالى الحى بمسجد الأمل عقب أداء صلاة التراويح، كما وجه مديرية التضامن الإجتماعى ببحث وعرض موقف حضانه الأمل الغير مستغلة وإمكانية ضمها لجمعية تنمية المجتمع بالحى والإستفادة منها كدار مناسبات لخدمة أهالى الحي.

من ناحية أخرى، شدد المحافظ على ضرورة إلتزام سيارات السرفيس والأجرة داخل المدينة بخطوط السير المحدد وقيام إدارتى المواقف والمرور بمتابعة مدى إلتزامها بذلك.