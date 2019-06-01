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محافظ البحيرة يوجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية بمنطقة الكسارة برشيد

السبت، 01 يونيو 2019 02:24 م
محافظ البحيرة يوجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية بمنطقة الكسارة برشيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات بسرعة الانتهاء من جميع مشاكل المرافق المحيطة بمنطقه الكسارة بمدينة رشيد وتسليم الوحدات لأصحابها خلال 21 يوم من تاريخ استلام جهاز الخدمة الوطنية المستحقات المالية الخاصة به عقب أجازة عيد الفطر المبارك .
 
جاء ذلك خلال لقائه بكل من المهندس خالد صديق مدير عام المشروع التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان  وذلك لبحث جميع المشاكل والمعوقات الخاصة بعمارات الكسارة بمدينة رشيد والتى لم يتم تسليمها للأهالى حتى الآن .
 
حيث تم الاتفاق على الانتهاء من شبكات المرافق من كهرباء ومياه وغاز وكذلك الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالإسفلت وصفايات الأمطار وكافة الأعمال المستجدة .
 
 شارك فى اللقاء اللواء  عبد الجواد مكي واللواء عماد محمود والمهندس حازم ابو بكر  والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام و حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد و  منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة واللواء عماد الدكرورى  رئيس مدينة رشيد 
 

اخبار البحيرة

رشيد

مشروع الكسارة

محافظ البحيرة

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