محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.37%

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

اعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 80.37% وتفوقت البنات على البنبن فى العشر الأوائل على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن عدد المتقدمين بلغ 21720 طالب وطالبة نجح منهم 17261، واحتلت إدارة شمال الإسماعيلبة المرتبة الأولى من بين الإدارات الثمانية بنسبة نجاح بلغت 91%، فيما احتلت اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بين المواد الدراسية المختلفة بنسبة 95.2 %.

وحصلت الطالبة منار حمدى على من مدرسة مكة على المركز الأول بمجموع 279، والأول مكرر كلا من رشدى السيد خليفة مدرسة الطائف بمجموع 279، وندى مصطفى محمد من مدرسة أبو الخيطان فى أبوصوير بمجموع 279.