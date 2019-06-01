متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

كتب - أحمد يعقوب - محمود عسكر - هانى الحوتى - تصوير - حسين طلال - حازم عبد الصمد - محمد قاسم

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن ممثلى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، يعملون فى الوقت الحالى على رفع أطوال وحصر أرقام الحاضرين لأطول مائدة إفطار فى العالم، لإجراء التقييم النهائى وإعلان النتائج.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أطول مائدة إفطار فى العالم، والتى تمتد بطول أكثر من 3 آلاف متر - 3 كيلومترات - شهدت حضور ومشاركة أكثر من 7 آلاف مواطن، مؤكدًا أن العديد من المواطنين، شاركوا فى الفاعلية الكبرى والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار الاحتفال بحجم الإنجاز الكبير الذى يتحقق فى معدلات تنفيذ منشآت ومبانى العاصمة، وسط مشاركة العاملين فى العاصمة.

وشمل الحدث، تنظيم زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد، بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.