لجان التقدير تبدأ تصحيح الامتحان الإلكترونى فى مادة التاريخ لأولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

بدأت لجان التقدير الإلكترونية لامتحانات الصف الأول الثانوى العام فى تصحيح مادة التاريخ والتى كان قد أدى فيها الطلاب امتحاناتهم الأسبوع الماضى إلكترونيا على التابلت.

ووفقا لخريطة وجدول تصحيح المواد إلكترونيا بدأت اليوم السبت لجان التقدير تصحيح مادة التاريخ إلكترونيا وتنتهى منها الاثنين 3 يونيو الجارى.

قالت مصادر مسئولة إنه سيتم مراعاة الطلاب فى تقدير الدرجات نظرا لحداثة تجربة الامتحانات الإلكترونية وظهور بعض المشكلات خلال أداء الطلاب الامتحان منها إغلاق سيستم الامتحان قبل انتهاء بعض الطلبة من استكمال الإجابة عن جميع الأسئلة، مضيفة أن كل ملاحظات الطلاب ستؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح كراسات الإجابة.

الجدير بالذكر أن الطالب يحتاج إلى 50% من درجة المادة حتى ينتقل إلى الصف الثانى الثانوى العام.