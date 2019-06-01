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قوات حرس الحدود البريطانية تعترض 74 شخصا قبل دخول أراضيها

السبت، 01 يونيو 2019 11:00 م
قوات حرس الحدود البريطانية تعترض 74 شخصا قبل دخول أراضيها مهاجرون _ صورة أرشيفية
لندن أ ش أ

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 تمكنت قوات حرس الحدود البريطانية، اليوم السبت، من اعتراض 8 قوارب محملة بنحو 74 شخصا كانوا يحاولون دخول الأراضى البريطانية بشكل غير مشروع عبر القنال الإنجليزي.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن السلطات البريطانية أعربت عن مخاوفها إزاء إمكانية استغلال المهربين لتحسن الأحوال الجوية فى تهريب المزيد من الأشخاص إلى داخل بريطانيا من خلال القنال الإنجليزى انطلاقا من فرنسا .

وحذر وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد من عواقب محاولات دخول بلاده عبر القنال الإنجليزى الذى يعد واحدا من أكثر ممرات الشحن البحرى ازدحاما فى العالم، مشيرا إلى أن من يقدمون على القيام بتلك الرحلات يعرضون حياتهم لمخاطر شديدة ، مؤكدا أن بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لوقف تلك الرحلات الخطيرة .

 


قوات حرس الحدود البريطانية

بريطانيا

أخبار بريطانيا

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