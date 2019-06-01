سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبطان سفينة سياحية صدمت باخرة فى نهر الدانوب يمثل أمام محكمة مجرية

السبت، 01 يونيو 2019 02:36 م
قبطان سفينة سياحية صدمت باخرة فى نهر الدانوب يمثل أمام محكمة مجرية غرق باخرة-صورة ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المقرر أن يمثل قبطان سفينة سياحية اصطدمت بباخرة انقلبت في نهر الدانوب، مما أدى لغرق سياح كوريين جنوبيين كانوا على متنها، أمام محكمة في بودابست اليوم السبت، بينما منع فيضان النهر محاولات لبلوغ الحطام.

 

ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول للباخرة الغارقة أمس الجمعة، بعد يومين من غرقها في العاصمة المجرية الذي يعتقد أنه أودى بحياة 28 شخصا كلهم تقريبا من كوريا الجنوبية.

 

واعتقلت الشرطة المجرية القبطان الأوكراني يوم الخميس. وينفي القبطان انتهاك أي قواعد أو ارتكاب جرم.

 

وسيتخذ الادعاء اليوم السبت، قرارا بشأن تمديد فترة احتجاز القبطان الذي يبلغ من العمر 64 عاما.

 

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع عندما صدمت السفينة السياحية، التي يبلغ طولها 135 مترا، الباخرة الأصغر حجما وأغرقتها مساء الأربعاء.

 

ونقلت وكالة (إم.تي.آي) للأنباء عن محامي القبطان قولهم أمس الجمعة إن القبطان "مصدوم من تبعات الحادث ويأسف لأنه لم تكن أمامه طريقة لتجنبه، ويعبر عن تعازيه لأسر الضحايا".

 

وذكرت الشرطة المجرية إن اسم القبطان سي. يوري وأنه من أوديسا.

 

وقال متحدث باسم شركة فايكنج كروزيز المالكة للسفينة الأكبر وتتخذ من سويسرا مقرا لها، في بيان أمس الجمعة إنها تدعم وتتعاون في التحقيقات المتعلقة بالحادث.

 


باخرة

الدانوب

سفينة

قبطان سفينة

كوريا الجنوبية

المجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سول تدفع بفرق إنقاذ للمشاركة فى البحث عن مفقودى حادث نهر الدانوب

الجمعة، 31 مايو 2019 11:21 ص

صور .. وقفة بالشموع على ضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 09:37 م

مساعدات نمساوية عاجلة الى المجر لمواجهة حادث غرق فى نهر الدانوب

الخميس، 30 مايو 2019 09:32 م

مصرع 8 أشخاص وفقدان 21 آخرين فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 01:54 م

صور.. غرق 8 أشخاص فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 01:43 م

كوريا الجنوبية: السياح لم يرتدوا سترات نجاة وقت التصادم فى نهر الدانوب

الخميس، 30 مايو 2019 09:13 ص

الشرطة المجرية: مقتل سبعة على الأقل فى انقلاب قارب قارب سياحى فى نهر الدانوب

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع قيمة التذكرة دون سمسرة.. ويؤكدون اختفاء السوق السوداء

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع قيمة التذكرة دون سمسرة.. ويؤكدون اختفاء السوق السوداء

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة