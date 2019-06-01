قبطان سفينة سياحية صدمت باخرة فى نهر الدانوب يمثل أمام محكمة مجرية

رويترز

من المقرر أن يمثل قبطان سفينة سياحية اصطدمت بباخرة انقلبت في نهر الدانوب، مما أدى لغرق سياح كوريين جنوبيين كانوا على متنها، أمام محكمة في بودابست اليوم السبت، بينما منع فيضان النهر محاولات لبلوغ الحطام.

ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول للباخرة الغارقة أمس الجمعة، بعد يومين من غرقها في العاصمة المجرية الذي يعتقد أنه أودى بحياة 28 شخصا كلهم تقريبا من كوريا الجنوبية.

واعتقلت الشرطة المجرية القبطان الأوكراني يوم الخميس. وينفي القبطان انتهاك أي قواعد أو ارتكاب جرم.

وسيتخذ الادعاء اليوم السبت، قرارا بشأن تمديد فترة احتجاز القبطان الذي يبلغ من العمر 64 عاما.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع عندما صدمت السفينة السياحية، التي يبلغ طولها 135 مترا، الباخرة الأصغر حجما وأغرقتها مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة (إم.تي.آي) للأنباء عن محامي القبطان قولهم أمس الجمعة إن القبطان "مصدوم من تبعات الحادث ويأسف لأنه لم تكن أمامه طريقة لتجنبه، ويعبر عن تعازيه لأسر الضحايا".

وذكرت الشرطة المجرية إن اسم القبطان سي. يوري وأنه من أوديسا.

وقال متحدث باسم شركة فايكنج كروزيز المالكة للسفينة الأكبر وتتخذ من سويسرا مقرا لها، في بيان أمس الجمعة إنها تدعم وتتعاون في التحقيقات المتعلقة بالحادث.