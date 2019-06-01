فيديو.. 622 مليون جنيه لتطوير مدينتى هليوبوليس وهليو بارك وترفيق أراضى سكنية

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن استثمار نحو 622 مليون جنيه العام المالى المقبل.

وقال المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة فى فعاليات الجمعية العمومية اليوم،برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة قدرت استثماراتها بنشاط تعمير الأراضى وإقامة المبانى إلى نحو 622 مليون جنيه لعام 2019/2020، مقابل نحو 738 مليون جنيه فعلى عام 2017/2018.

وأضاف الديب، أنه سيتم ضخ 295 مليون جنيه استثمارات مقدرة بنشاط تعمير الاراضى لتمويل مشروعات المرافق (غاز - تليفونات – كهرباء – المتبقى من تنفيذ محطات الكهرباء )، ومرافق الأراضى المستهدفة بالبيع خلال عام الموازنة، ومشروع تغذية موزعات مدينة هليوبوليس الجديدة من محطة الكهرباء بانخفاض عن العام السابق 2017/2018 نتيجة لقرب الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء ومشروع الروافع فى 10/2019.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه سيتم ضخ مبلغ 327 مليون جنيه استثمارات مقدرة لنشاط مشروعات الإسكان مقابل فعلى بنحو 281 مليون جنيه بزيادة 46 مليون جنيه بنسبة 16% تتمثل فى 301 مليون جنيه مشروعات إسكان بمدينة هليوبوليس الجديدة، و26 مليون جنيه مشروعات إسكان بمنطقة الشيراتون الجديدة.

وبالنسبة لغرناطة لفت هانى الديب، إلى أنه جارى استلام المشروع بعد تطويره بالكامل من المقاول المنفذ وتتم حاليا دراسة عدة عروض للاستغلال الأمثل للمبنى، وبالنسبة للميريلاند، مشيرًا إلى أنه تم تأجير المنطقة المطوره إلى شركة بقيمة سنوية 6 ملايين جنيه، وبالنسبة لمستأجر المنطقة الاستثمارية تم الموافقة على جدولة المتأخرات عليه حتى 31/12/2019 وذلك لحصوله على تمويل من أحد البنوك على أن يقدم شيكات بنكيه بقيمة الأقساط المستحقة خلال فترة الجدولة.

وحول هليوبارك قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه بتاريخ 16/1/2019 صدر القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2019 واعتماد تعديل المخطط العام لمدينة هليوبارك وجارى اعداد المخططات التفصيلية تمهيدًا لبدء أعمال التطوير بالمدينة.

وبالنسبة نيو هليوبوليس وبتاريخ 16/9/2018 صدر القرار الوزارى 860 لسنة 2018 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية للمدينة، كما تم التعاقد مع أحد مكاتب الاستشارية لوضع التخطيط التفصيلى للأحياء المتبقية تحت التعمير، وجارى إنهاء كافة المشروعات التغذية بالمرافق ( كهرباء – مياه- صرف صحى ) خلال العام.

فى سياق متصل، قال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن نسبة الأراضى المباعة، والتى سيتم بيعها من أراضى شركة مصر الجديدة لا تزيد عن 5% من أراضى الشركة وذلك بهدف توفير سيولة.

وقال حجازى، خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2019-2010، بحضور المهندس هانى الديب رئيس الشركة ووكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة تحملت الكثير من الاعباء خاصة توصيل المرافق للعديد من المشروعات، لذلك فإن بيع جزء من الأراضى بغرض تمويل تلك المشروعات ورفع الأعباء عن الشركة.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن العام المالى المقبل،هو عام انطلاق شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خاصة إنه سيتم توفر سيولة مناسبة للشركة بهدف إجراء أعمال البنية الأساسية والتوسعات والاستثمار فى الأراضى،معتبرا أن الشركة على الطريق الصحيح.

وحول مدينة هليوبوليس الجديدة قال المهندس محمود حجازى، أن خطة تطوير المدينة تستغرق نحو 15 عاما، خاصة أن هناك مساحة متبقية فيها تزيد عن 3300 فدان، وكل المدن الجديدة يتم تعميرها على فترات زمنية طويلة حتى تكتمل طاقتها الاستيعابية.

بدورها أوضحت سهر الدماطى،العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الشركة تحركت بشكل ملحوظ نحو المزيد من التحسن من خلال حل جزء من أزمة السيولة،وكذلك استكمال أعمال البنية وتمويل المشروعات من حصيلة بيع الأراضى المستهدفة، لافتة أن الشركة نجحت فى الخروج العام الماضى من أزماتها وفى طريقها للانطلاق خلال عام الموازنة.