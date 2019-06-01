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عمومية "مصر الجديدة للإسكان": 3 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة 2019-2020

السبت، 01 يونيو 2019 01:39 م
عمومية "مصر الجديدة للإسكان": 3 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة 2019-2020 جانب من الجمعية العمومية
كتب عبد الحليم سالم

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عقدت الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، بحضور وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات والمهندس هانى الديب رئيس شركة مصر الجديدة، وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2019-2020.

 

وقال المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف زيادة الإيرادات إلى نحو 3.082 مليار جنيه،مقابل ايرادات فعلية تبلغ 955 مليون جنيه للعام المالى 2017/2018 بزيادة 2.127 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 223 %.

 

وأضاف الديب، أن ذلك يرجع لاستهداف الشركة مبيعات أراضى بنحو 2.183 مليار جنيه خلال عام الموازنة عبارة عن 1.995 مليار جنيه قيمة مبيعات أراضى خلال عام الموازنة،و188 مليون جنيه قيمة الحد الأدنى من الإيراد المضمون من مشروع المشاركة مع إحدى الشركات و785 مليون جنيه قيمة مبيعات عدد 583 وحدة سكنية.

 

وقال هانى الديب، إن هذا يحقق صافى ربح نحو 1.128 مليار جنيه مقابل 284 مليون جنيه للعام المالى 2018/2019 بزيادة قدرها 844 مليون جنيه.


مصر الجديدة للإسكان

هانى الديب

القابضة للتشييد والتعمير

محمود حجازى

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