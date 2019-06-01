سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى حفل أطول مائدة إفطار بالعالم..

عرض مبهر للألعاب النارية فى حفل العاصمة الجديدة.. وشاشات عملاقة لنهائى أوروبا

السبت، 01 يونيو 2019 10:10 م
عرض مبهر للألعاب النارية فى حفل العاصمة الجديدة.. وشاشات عملاقة لنهائى أوروبا عرض مبهر بحفل إفطار العاصمة الادارية
كتب - أحمد يعقوب - محمود عسكر - هانى الحوتى - تصوير - حسين طلال - حازم عبد الصمد - محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد حفل أطول مائدة إفطار فى العالم والذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة، عرضا مبهرا للألعاب النارية، شهده أكثر من 7 آلاف مواطن، وبحضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأقام منظمو الحفل، شاشات عملاقة لمشاهدة نهائى دورى أبطال أوروبا بين نادى ليفربول الإنجليزى الذى يضم اللاعب المصرى العالمى، محمد صلاح، ونادى توتنهام الإنجليزى.

وشمل الحدث، تنظيم زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين، بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.

 

IMG-20190601-WA0074 (1)
 
 
IMG-20190601-WA0072 (1)
 
 
IMG-20190601-WA0075
 
 
 

 

 

 

 

 


العاصمة الإداريه

مائدة افطار

أطول مائدة افطار في العالم

مشروع العاصمة الاداريه

موسوعه جينيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

السبت، 01 يونيو 2019 08:53 م

بطول 3 كيلو متر.. أطول مائدة إفطار بالعالم فى العاصمة الإدارية

السبت، 01 يونيو 2019 08:11 م

فيديو وصور.. آلاف المواطنين يشاركون بأطول مائدة إفطار بالعالم بالعاصمة الإدارية

السبت، 01 يونيو 2019 06:51 م

3 أهداف رئيسية لمشروع "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف عليها

السبت، 01 يونيو 2019 01:00 ص

صور.. التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار فى العالم بالعاصمة الإدارية

الجمعة، 31 مايو 2019 01:54 م

جولة الرئيس بالعاصمة الإدارية أبرز أنشطة السيسى فى أسبوع

الجمعة، 31 مايو 2019 10:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة