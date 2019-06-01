عرض مبهر للألعاب النارية فى حفل العاصمة الجديدة.. وشاشات عملاقة لنهائى أوروبا

كتب - أحمد يعقوب - محمود عسكر - هانى الحوتى - تصوير - حسين طلال - حازم عبد الصمد - محمد قاسم

شهد حفل أطول مائدة إفطار فى العالم والذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة، عرضا مبهرا للألعاب النارية، شهده أكثر من 7 آلاف مواطن، وبحضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأقام منظمو الحفل، شاشات عملاقة لمشاهدة نهائى دورى أبطال أوروبا بين نادى ليفربول الإنجليزى الذى يضم اللاعب المصرى العالمى، محمد صلاح، ونادى توتنهام الإنجليزى.

وشمل الحدث، تنظيم زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين، بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.



