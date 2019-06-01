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عرض طالبة الشرقية المتهمة بذبح وإصابة شقيقتها على النيابة

السبت، 01 يونيو 2019 12:33 م
عرض طالبة الشرقية المتهمة بذبح وإصابة شقيقتها على النيابة اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قامت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، ظهر اليوم، بعرض الطالبة المتهمة بذبح شقيقتها وإصابة الثانية بجرح قطعي بالرقبة، خوفا من تهديدها بفضح علاقة عاطفية بينها وبين شاب، علي نيابة مركز الزقازيق، لمباشرة التحقيقات معاها، برئاسة عبد السلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالي بالعثور علي طفلتين مذبوحتين داخل مسكنها بقرية النخاس دائرة مركز الزقازيق، وانتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق إلي موقع الحادث لفحص البلاغ ومعرفة ملابسات الجريمة.

وتبين من التحريات الأولية العثور علي " إيمان ح ال إ" 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادي، مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وشقيتها " سامية" البالغة من العمر 11 سنة مصابة بجرح قطعي بالرقبة وتم نقل الجثة الأولي لمشرحة مستشفي الأحرار، ونقل الثانية إلي مستشفي القنايات بمعرفة الأهالي وهي في حالة حرجة، وأنتقل ضباط مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، ومعاونيه برئاسة العقيد محمد شعراوي، وكيل المباحث الجنائية، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية.

وأثناء إستجواب المصابة أقرت بقيام شقيقتها الكبري" روان" 17 سنة طالبة بإحداث إصابتها، وبمناقشتها أقرت بأنها إرتكبت الواقعة، لأنها كانت علي علاقة عاطفية بشاب وقامتا شقيقتهما بتهديدها بفضح أمرها وإفصاح الأمر إلي والدتهم، فقامت بالتعدي عليهم بالضرب بالسكين، وقامت ببعثرة محتويات المنزل مختلقة واقعة السرقة، وخاصة أن أسرتها كانت خارج المنزل، وتم التحفظ عليها من قبل ضباط مباحث مركز الزقازيق.


الشرقية

قرية النخاس

ذبح طالبة

مركز شرطة الزقازيق

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