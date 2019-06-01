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عامل يقتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية فى البدرشين

السبت، 01 يونيو 2019 11:47 ص
عامل يقتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية فى البدرشين جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل، لاتهامه بقتل زوج شقيقته بالبدرشين، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن خلافات أسرية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتم إحالته على النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 


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