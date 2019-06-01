طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان الإلكترونى فى 33 مدرسة بأسوان

أكد السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن طلاب الصف الأول الثانوى، أدوا اليوم امتحانهم فى مادة اللغة الإنجليزية، والتى كان من المقرر أداء الامتحان بها يوم الخميس قبل الماضى الموافق 23 مايو وتم تأجيلها نظرًا لارتفاع درجات الحرارة ، لافتاً إلى أن نسبة المدارس المجهزة للامتحانات الإلكترونية بلغت 100% حيث تمكنت اليوم (33) مدرسة من أصل (33) مدرسة مستهدفة من أداء الامتحان الكترونيًا.

وأضاف "الفيومى"، أنه تم التنبيه على جميع اللجان بعدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة ويسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط كما تم التأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الامتحان بالكود الخاص به فقط، مشيراً إلى استمرار العمل داخل لجان تقدير الدرجات الإلكترونى على قدم وساق تمهيداً لإعلان النتيجة فى أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، اطمئن اللواء أحمد إبراهيم على سير عملية الامتحانات للصف الأول الثانوى فى يومها الأخير، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والحصول أعلى الدرجات بمختلف المواد التعليمية.