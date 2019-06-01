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طفل يفقأ عين زميله بحجر أثناء اللعب فى الخارجة

السبت، 01 يونيو 2019 10:12 ص
طفل يفقأ عين زميله بحجر أثناء اللعب فى الخارجة مستشفى الخارجة العام - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تسبب طفل فى فقأ عين زميله أثناء اللعب بالحجارة بالقرب من منازلهم بمنطقة الشعلة بمدينة الخارجة، فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من إدارة النجدة، يفيد وصول طفل مصابا بجرح فى عينه إلى مستشفى الخارجة العام.

وتبين إصابة الطفل "محمد.ع" 8 سنوات طالب بالمرحلة الابتدائية ومقيم بمنطقة ميدان الشعلة بمدينة الخارجة، بجرح فى عينه اليمنى ونزيف بالعين وانفجار بمقلة العين، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام، والتى حولته إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وكشف محضر الواقعة أنه أثناء لهو الطفل المصاب بانفجار فى العين مع صديقه "محمد.أ" 10 سنوات، ألقى الأخير حجارة على صديقه ما تسبب فى حدوث انفجار فى العين.

كشف محضر الواقعة اتهام والد الطفل المصاب، للطفل الآخر بالتعدى على نجله وإحداث إصابة به، وتحرر محضر للواقعة رقم 2710 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ومن جانب آخر تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط 5 قضايا مخدرات وسلاح أبيض فى حملات أمنية مكثفة بمركز الخارجة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كميات من الحشيش والأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء بمدينة الخارجة فى حملة استمرت على مدار الأسبوع الماضى المنقضى.

وتبين قيام حملات أمنية بعد تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، ورصد البؤر الإجرامية، وتحركات مروجى المواد المخدرة، جرى ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

وتشكلت قوة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقى، معاون مباحث الوحدة، أسفرت عن ضبط عامل 32 سنة، وبحوزته أقراص مخدرة و710 جنيه، بقصد الاتجار، عامل 35 سنة وبحوزته قطعة حشيش كبيرة الحجم بقصد التعاطي، وعاطل 22 سنة ومسجل جنائى، وبحوزته 16 قطعة حشيش بقصد الاتجار و 650 جنيها، وسلاح أبيض عبارة عن سكين، وبائع متجول 30 سنة بحوزته 2 قطعة حشيش بقصد التعاطى، و16 قطعة حشيش بحوزة عاطل فر هاربا بمجرد رؤية قوات الأمن وجارى ضبطه.

تم تحريز المضبوطات، وتحررت المحاضر أرقام 2711 - 2712 - 2723 - 2748 - 2763 قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

مديرية الأمن بالوادى الجديد

قسم شرطة الخارجة

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