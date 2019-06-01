ضبط 5 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك قبل تداولها بأسواق بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت مباحث تموين بنى سويف سيارة محملة بـ5 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها فى الأسواق.

واشتبهت حملة يقودها مقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث قسم التموين والرائد محمد جمال وكيل القسم فى سيارة أثناء سيرها اليوم بدائرة مركز بنى سويف وباستيقافها وتفتيشها تبين وجود براميل بلاستيكية محملة بألبان فرز.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات واستدعاء مسؤولى الطب البيطرى والصحة لفحص الألبان التى تبين أنها منزوعة الدسم وتحتوى على حشرات.

تحرر محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة قررت إعدام الالبان لعدم صلاحيتها للاستخدام.