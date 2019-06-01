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ضبط 376 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى أسوان

السبت، 01 يونيو 2019 09:45 م
ضبط 376 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى أسوان قوات أمن - أرشيفيه
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان. 
 
تضمنت الجهود ضبط 376 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 131 هاربا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 15هاربا من جنح الحبس المستأنف.
 
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 167 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و62  محكوما عليهم في جنح المخالفات، وضبط وحكم سرقة تيار كهربائي.
 
تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ،تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
 

الغرامات

سرقة تيار كهربائى

الحبس الجزئى

مخالفات

المباحث الجنائية

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