ضبط 2722 متهما و10 كيلو حشيش و4 كيلو هيروين خلال شهر

كتب عبد الله محمود

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية .

وتمكنت الحملات من استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق المنزلة - المطرية - الجمالية - ميت سلسيل بالدقهلية، التمساح - دواسة - المدورة - الخندق، ببورسعيد، بحيرة المنزلة بدمياط، منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، حيث ضبط خلالها 2722 متهما، كمال ضبط 71 قطعة أسلحة نارية، وضبط 123 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 16 قطعة سلاح أبيض، وضبط 102 قضية اتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط 52,040 كيلو جراما بانجو، 10,840 كيلو جراما حشيش، 4,004 كيلو جرام مخدر الهيروين، 259 قرصا مخدرا.

كما تم تنفيذ 18126 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تأمين تنفيذ 151 قرار إزالة، وضبط 3660 قضية متنوعة، فى مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، وضبط 12266 متهما، وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 4065 قطعة سلاح نارى بحوزة 3631 متهما، شملوا (4 رشاشات – 420 بندقية آلية – 747 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 295 طبنجة – 2599 فرد محلى – 8978 طلقة مختلفة الأعيرة – 6008 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.