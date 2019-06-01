سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2722 متهما و10 كيلو حشيش و4 كيلو هيروين خلال شهر

السبت، 01 يونيو 2019 02:24 م
ضبط 2722 متهما و10 كيلو حشيش و4 كيلو هيروين خلال شهر حملة أمنية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية .

وتمكنت الحملات من استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق المنزلة - المطرية - الجمالية - ميت سلسيل بالدقهلية، التمساح - دواسة - المدورة - الخندق، ببورسعيد، بحيرة المنزلة بدمياط، منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، حيث ضبط خلالها 2722 متهما، كمال ضبط 71 قطعة أسلحة نارية، وضبط 123 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 16 قطعة سلاح أبيض، وضبط 102 قضية اتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط 52,040 كيلو جراما بانجو، 10,840 كيلو جراما حشيش، 4,004 كيلو جرام مخدر الهيروين، 259 قرصا مخدرا.

كما تم تنفيذ 18126 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تأمين تنفيذ 151 قرار إزالة، وضبط 3660 قضية متنوعة، فى مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، وضبط 12266 متهما، وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 4065 قطعة سلاح نارى بحوزة 3631 متهما، شملوا (4 رشاشات – 420 بندقية آلية – 747 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 295 طبنجة – 2599 فرد محلى – 8978 طلقة مختلفة الأعيرة – 6008 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.


حملة امنية

مخدر الحشيش

ضبط هاربين

احكام قضائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة