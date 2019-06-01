ضبط "علاف" لاستيلائه على مليون جنيه من المواطنين بالغربية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال، والنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم، فى ضبط صاحب محل أعلاف مقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية من بعض الأشخاص ، بلغ إجماليها (1,070,000) مليون وسبعون ألف جنيه، بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف والأدوية البيطرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك.

وكشفت التحريات أن المتهم رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الغربية أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.