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صور.. مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية

السبت، 01 يونيو 2019 01:11 م
صور.. مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات الحفل الختامي لأنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور عدد من قيادات الإدارات المركزية بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية التابعة لها، وعدد من مديري مراكز الشباب ومشرفي أنشطة البرلمان والتعليم المدني بمراكز الشباب، وقيادات منظمة خريجي الازهر العالمية بالاقصر، وعدد من قيادات بيت العائلة بالاقصر وذلك بقاعة الديوانية بالعوامية.

وتم خلال الحفل إلقاء ندوة دينية من أحد مشايخ مديرية اوقاف الأقصر، وبدأت فعاليات الحفل بآيات من الذكر الحكيم بصوت الطليع عبد الرحمن، وكلمة من حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، والذي أكد فيها حرص مديرية الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع منظمة خريجي الازهر الشريف وبيت العائلة بالاقصر بعد أن قدم الشكر لجميع الحاضرين لهذا الحفل.

وقدم مدير شباب ورياضة الأقصر كل الشكر والتقدير لإدارة البرلمان والتعليم المدني على جميع المجهودات المقدمة طوال العام 2018/2019، وعلى المجهود الجبار في نجاح حفل ختام النشاط وتنظيمه داخل قاعة الديوانية بالعوامية بالاقصر ، وقد قدم أيضا كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة الذين يقومون بتأمين جميع أنشطة المديرية وتأمين هذا الحفل.

وتم خلال الفعاليات عرض فيلم تسجيل لأهم أنشطة البرلمان والتعليم المدني وأيضاً برومو لختام مبادرة "خلونا حبايب"، والتي نظمها بيت العائلة بالتعاون مع منظمة خريجي الازهر وبالتعاون مع مديرية الشباب الرياضة بالاقصر، وبرنامج "أنا منك وانت مني" والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ) تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة خريجي الازهر الشريف وبيت العائلة المصرية بالاقصر، ثم كلمة للقس أرمانيوس المساعد لبيت العائلة بالأقصر، والتي أكد فيها على أهمية التعايش والتسامج وقبول الاخر وقد اعرب عن سعاته للتعاون والمجهود الذي بذلتة وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب الرياضة بالاقصر على فرض روح الاخاء والتعايش وقبول الاخر بمحافظة الأقصر.

كما تم تقديم عرض لفقرة التنورة المقدمه من مركز شباب طيبة العوامية، وفقرة شعرية مقدمه من طلائع منظمة الازهر الشريف ، وقصيدة شعرية للطليعة منة شعبان بمركز شباب المريس ، وفقرة غنائية مقدمة من كورال الكنيسة ، وفقرة مسرحية مقدمة من مركز شباب ارمنت الحيط وفقرة مسرحية بعنوان الحج فيس بوك مقدمه من مركز شباب الزهراء بالطود،.

وقد اختتمت فعاليات الحفل بتوزيع شهادات تقدير لتكريم أعضاء بيت العائلة المصرية ومنظمة خريجي الازهر تقديراً للجهود المبذولة لنجاح مبادرة خلونا حبايب لا للتعصب الرياضي بالاقصر ، وتكريم المتميزين في الأنشطة لبرلمان الطلائع والشباب بالاقصر، بحضور مرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وفتحي محمد خير مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والقس أرمانيوس الأمين المساعد لبيت العائلة، والشيخ مدحت مندوب عن منطقة الازهر الشريف بالاقصر، وضياء الهمامي منسق بيت العائلة بالاقصر.

مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية (1)
مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية

 

مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية (2) (2)
مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية 

 

مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية (3) (1)
مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد حفل ختام أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمديرية 

 

 


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