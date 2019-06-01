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صور.. محافظ دمياط تتناول الإفطار مع ذوى القدرات الخاصة بالمدينة الشبابية

السبت، 01 يونيو 2019 09:20 م
صور.. محافظ دمياط تتناول الإفطار مع ذوى القدرات الخاصة بالمدينة الشبابية جانب من الإفطار
دمياط - عبده عبد البارى

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تناولت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإفطار مع عدد من ذوى القدرات الخاصة وذلك بالمدينة الشبابية برأس البر، بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدى رئيس مدينة رأس البر ومحمود أبو زهرة وكيل الشباب والرياضة بدمياط.

افطار محافظ دمياط (1)
 

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد افتتحت منتجات المعرض الكشفى لأندية القناة المقام بنادى رأس البر.
 

وأكدت منال عوض أن رعاية ذوى القدرات الخاصة واجبنا جميعًا حكومة ومجتمع مدنى وأفراد وكافة قطاعات الدولة والتى لا تدخر جهدًا فى توفير أوجه الرعاية بذوى الاحتياجات الخاصة، معبرة عن سعادتها لوجودها مع أبنائها وبناتها فى هذا الشهر الكريم.

افطار محافظ دمياط (2)
 
 

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