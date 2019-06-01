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صور .. محافظ البحيرة يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بدمنهور بتكلفة 6 مليون جنيه

السبت، 01 يونيو 2019 03:45 م
صور .. محافظ البحيرة يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بدمنهور بتكلفة 6 مليون جنيه محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل كلوى
البحيرة - ناصر جودة

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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، وحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بمنطقة الحبروك بدمنهور والمقامة على مساحة 430 متر بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون جنيه .
 
وتفقد محافظ البحيرة أقسام الوحدة وألتقى بعدد من المرضى ووجه بحسن معاملتهم وتقديم الرعاية العلاجية لهم ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بعملية النظافة  والتخلص الآمن من النفايات الصحية بشكل سليم .
 
كما أشاد محافظ البحيرة، بدور المشاركات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في المساهمة في إقامة المشروعات الخدمية المختلفة وخاصة بالقطاع الصحى والعمل علي تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات العلاجية الجيدة لهم .
 
شارك فى الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ومحمد خميس  رئيس مدينة دمنهور .
 
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اخبار البحيرة

دمنهور

وحدة الغسيل الكلوى

محافظ البحيرة

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