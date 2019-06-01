صور.. محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن

أسوان - عبد الله صلاح

شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نائباً عن رئيس الجمهورية، فعاليات الاحتفال بليلة القدر والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن ، عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك بحضور اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، بجانب لفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية.



محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر

وقدم اللواء أحمد إبراهيم أسمى التهانى القلبية للقيادة السياسية والتنفيذية ولكل أهل أسوان بهذه الليلة المباركة وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً ضرورة استثمار روح الجد والاجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة التى نستحضرها فى هذه الأيام المباركة لتكون دستور عمل وأسلوب حياة ينظم كافة علاقاتنا وتعاملاتنا بما يعود بالخير والنفع والإيجاب على مجتمعنا الأسوانى.



محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ شاذلى طلحة، أعقبها كلمة للشيخ محمود قناوى، أكد خلالها فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة باعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التى أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تعد خير من ألف شهر، مشيراً إلى بعض الآراء الواردة فى سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، وبيان الحكمة من إخفاء موعدها لتكون حافزاً لمداومة الاجتهاد فى العبادة والسعى للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبمختلف أنواع الطاعات فى كل الأوقات وخاصة فى هذه الأيام الأخيرة لشهر رمضان من أجل الفوز بثواب ليلة القدر ونيل أجرها العظيم، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى، تناولت بعض الأدعية وقصائد المدح والثناء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.