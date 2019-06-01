صور.. "لمتنا أحلى".. شباب شبرا الخيمة ينظمون أكبر مائدة إفطار جماعى

القليوبية إبراهيم سالم

نظم شباب شبرا الخيمة، أطول مائدة إفطار جماعى بالمدينة تحت شعار "لمتنا أحلى". وأكد إيهاب فاروق، أحد الشباب المنظمين، أن مائدة اليوم هى الثانية خلال رمضان وهى الأكبر بشبرا الخيمة بعد أن نجاحنا الحمد لله الأسبوع الماضى فى تنظيم أكبر مائدة إفطار بالقليوبية فى قرية المريج والتى تم بها إفطار أكثر من 1200 صائم.

وأضاف فاروق، أن هدفنا لمّ شمل الأسرة المصرية من جديد، ونسعى إلى تجميع الناس فى الشوارع حتى يتعرفوا ويساعدوا بعض، لأن هدفنا لا يقتصر على المساعدة فى الأكل والشرب والملبس وتوفير مصدر للدخل فقط، بل نستهدف أن نجمع شمل الناس ليكونوا عائلة واحدة.

وأشار فاروق قائلاً: "أهدافنا خلال شهر رمضان زادت أكثر من مرة، ففى كل مرة كنا نضع فيها هدفاً جديداً، نلمس كم أن كرم الله أكبر منه، حتى كبرت أحلامنا التى كنا نسعى لتحقيقها فى بداية الشهر الكريم، الحمد لله أننا نستطيع المساهمة فى إفطار أكثر من 15 ألف صائم خلال الشهر بجانب توزيع آلاف من قطع الملابس على الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة خلال الشهر وشراء ملابس جديدة لأطفالنا الأيتام بالملاجئ فى شبرا الخيمة".















