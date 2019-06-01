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صور.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة الرنين المغناطيسى بتكلفة 25 مليون جنيه

السبت، 01 يونيو 2019 04:09 م
صور.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة الرنين المغناطيسى بتكلفة 25 مليون جنيه افتتاح وحدة الرنين المغناطيسى بطب بنات الأزهر
كتب لؤى على

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افتتح الدكتور المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب البنات، والدكتورة سبيلة جمعة، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعى، الدكتور إمام أبو سيف رئيس قسم الأشعة، وحدة الرنين المغناطيسى عالى التقنية بمستشفى الزهراء الجامعى، إضافة لتجديدات أقسام الأسنان، والأمراض الصدرية، والغدد الصماء ووحدة رعاية قسم الصدرية.

ووجه المحرصاوى، الشكر لكلية طب البنات، والقائمين عليها، كما وجه الشكر لعمداء الكلية السابقين على جهودهم المخلصة وهم الدكتورة مها عقل، والدكتورة سهام بهجت، والدكتورة سمية الشاذلى، والدكتور محمود مبروك، أستاذ العظام ومدير عام المستشفى سابقا.

جدير بالذكر أن جهاز الرنين المغناطيسى الجديد يعد إضافة جديدة فى مجال الأشعة التشخيصية، كما يعد أحدث جهاز للرنين بقوة 1.5 تسلا، وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه، ويعد الجهاز الأول من نوعه الذى يتم تشغيله على مستوى الجامعات المصرية، ويتميز بقطر 70 سم، وهو الأوسع فى فئته مما يسمح باستيعاب المرضى ذوى الأوزان الكبيرة جدا.

كما يتيح الجهاز إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة مثل الفحص بالرنين المغناطيسى لوظائف المخ مما يسهم بشكل كبير فى تحديد مسار العمليات الجراحية، بجانب قدرة الجهاز على إجراء التحليل الطيفى أيضا للتفرقة بين الأورام الحميدة والخبيثة فى كافة أجهزة الجسم، واكتشاف أورام الثدى بدقة متناهية، واكتشاف وجود ثانويات الأورام بالجسم كاملا للأنسجة والعظام من فحص واحد فقط، وتشخيص جلطات المخ بعد ساعة من حدوثها، ويقوم بتشخيص أمراض عيوب العمود الفقرى كاملا، بالإضافة إلى التشخيص الدقيق لأورام الكبد، وكذلك التشخيصات الروتينية الأخرى للعظام والمفاصل والقلب.

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الرنين المغنطيسى

باب الشعرية

مستشفى الزهراء

جامعة الازهر

الازهر الشريف

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