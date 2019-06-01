صور.. حفر 20 بئرًا لزراعة 1200 فدان بقرية الأمل فى أبو سمبل

كتبت أسماء نصار

أكد تقرير لإدارة المياه الجوفية بأبوسمبل أنه أثناء المرور على الآبار الاختبارية بمنطقة قرية الأمل بأبوسمبل - محافظة أسوان والمخطط لها حفر وتجهيز 20 بئر لزراعة 1200 فدان، وذلك لمراجعة الدراسات الفنية ومطابقتها فى الموقع على الطبيعة، تبين وجود 2 بئر مخالف بالقرب من المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار إزالة.

ووضعت وزارة الرى 10 شروط للحصول على ترخيص لحفر بئر جوفى بغرض رى أراضى "بور" أو "منزرعة" داخل زمام الوادى والدلتا، لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه يتم إصداره بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص دون أدنى مسئولية على الوزارة بصحة مستندات الملكية أو كشوف الجمعية التعاونية الزراعية فيما لواتضح أنها غير صحيحة، ولا يعتبر قبول الإدارة المختصة لهذه المستندات دليلاً أو اعترافاً بصحتها الترخيص للحفاظ على الخزان.

وهناك إدارات عامة تخدم محافظات الجمهورية وتفتيشات وهندسات تقوم بمتابعه السحب من المياه الجوفية، كما أن هناك عدادات علي الابار لتحديد كمية المياه التى يتم سحبها، والترخيص يحدد ما بين عام و3 اعوام حسب نوع الاستخدام للمياه الجوفيه فالأنشطة الصناعية عام أما الزراعه فإن الترخيص يكون لمدة 3 أعوام، وخلال هذه الفترة يقوم المهندسين بالمرور الدورى كل 6 شهور للتأكد من الالتزام بالشروط الموضوعه فى الترخيص، ووجود عدادات تعمل، وفى حالة مخالفة ذلك يتم عمل محاضر مخالفة مياه.

يشار إلى أن منح الترخيص للآبار السطحية يتم بضوابط واشتراطات محددة للسحب، كما يشترط تركيب عدادات تصرف والالتزام بكمية السحب المصرح بها طبقاً للدراسة الهيدرولوجية للمنطقة عند إصدار تراخيص الآبار الجوفية أو تجديدها، مع تغليظ غرامات تبديد المياه الجوفية من خلال إصدار القانون رقم 289 لسنة 2018 بالاضافة إلى المرور الدورى على الآبار الجوفية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالترخيص من خلال 12 إدارة عامة للمياه الجوفية و4 إدارات مركزية للمياه الجوفية منتشرة بكافة أرجاء الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأيضا تحديث دراسات المياه الجوفية لتحديد السحب الأمن من الخزانات الجوفية لضمان استدامة التنمية على مورد المياه الجوفية والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.