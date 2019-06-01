صور.. توافد أهالى الأقصر على المقاهى لحضور مباراة ليفربول وتوتنهام لدعم صلاح

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدن وقرى محافظة الأٌصر، منذ قليل مساء اليوم السبت، توافد عدد من الشباب على المقاهى والكافيتريات، وذلك لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا بين نادى ليفربول الإنجليزى ونادى توتنهام الإنجليزي، وذلك لمؤازرة الملك المصرى محمد صلاح.

واستعدت المقاهى عقب الإفطار بتجهيز الكراسى فى الشوارع وأمام الكافيتريات لكون مباريات نادى ليفربول تحظى بمتابعة كبيرة من الأهالى والجمهور لدعم اللاعب المصرى محمد صلاح، حيث توافد ابناء القرى والنجوع على المقاهى القريبة من منازلهم والتى تستطيع عرض المباراة.