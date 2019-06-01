سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تطهير وتعميق المصارف الزراعية فى وسط الدلتا وإزالة التعديات عليها

السبت، 01 يونيو 2019 09:51 ص
صور.. تطهير وتعميق المصارف الزراعية فى وسط الدلتا وإزالة التعديات عليها تطهير المصارف الزراعية بالغربية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تقرير للإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا بطنطا، أنه يتم متابعة كافة المشروعات التى تنفذها الهيئة فى محافظات وسط الدلتا، وشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على المصارف الزراعية تنفيذاً لتكليفات الحكومة بإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأوضح التقرير، أنه يتم تطهير مصرف دكما كيلو 0.500 وكيلو 0.900، ومصرف كفر شنوان كيلو 7.00، وكيلو 6.00 ومصرف سرس الليان كيلو 7.750، و استمرار العمل فى تجريف وتوسيع وتعميق وإزالة جميع مخالفات ردم المجرى المائى لمصرف شبرا ملكان كيلو 0.800، بمحافظة الغربية حيث يقوم الأهالى بإلقاء القمامة والمخلفات الزراعية بالمصرف، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم مواصلة أعمال تجريف وتطهير المصرف الواقع فى مدينة المحلة الكبرى من كافة الحشائش ورفع المخلفات ونواتج التطهير من على جسور المصرف، تفعيلا للتعليمات الصادرة برفع المخلفات ونواتج التطهير من على جسور المصارف داخل الكتل السكنية لمواجهة التلوث البيئى والتعديات وحل أى أزمات تواجه المزارعين وكذلك متابعة مناسيب المياه وحالة الجسور لتوفير مياه الرى للأراضى.

يأتى ذلك تنفيذاً لخطة وزارة الموارد المائية والرى، بتطهير كافة المجارى المائية لحل أى أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضى الزراعية، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الرى بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات وفى حدود الحصة المتوفرة.

BE78DD65-4132-4D4C-ACA9-5EDB8FA3AB59

 
2
 

 


المصارف الزراعيه

الصرف الزراعى

الصرف الزراعى بطنطا

المحله الكبرى

المصارف الزراعيه بوسط الدلتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة