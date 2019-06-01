صور.. تطهير وتعميق المصارف الزراعية فى وسط الدلتا وإزالة التعديات عليها

كتبت أسماء نصار

أكد تقرير للإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا بطنطا، أنه يتم متابعة كافة المشروعات التى تنفذها الهيئة فى محافظات وسط الدلتا، وشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على المصارف الزراعية تنفيذاً لتكليفات الحكومة بإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأوضح التقرير، أنه يتم تطهير مصرف دكما كيلو 0.500 وكيلو 0.900، ومصرف كفر شنوان كيلو 7.00، وكيلو 6.00 ومصرف سرس الليان كيلو 7.750، و استمرار العمل فى تجريف وتوسيع وتعميق وإزالة جميع مخالفات ردم المجرى المائى لمصرف شبرا ملكان كيلو 0.800، بمحافظة الغربية حيث يقوم الأهالى بإلقاء القمامة والمخلفات الزراعية بالمصرف، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم مواصلة أعمال تجريف وتطهير المصرف الواقع فى مدينة المحلة الكبرى من كافة الحشائش ورفع المخلفات ونواتج التطهير من على جسور المصرف، تفعيلا للتعليمات الصادرة برفع المخلفات ونواتج التطهير من على جسور المصارف داخل الكتل السكنية لمواجهة التلوث البيئى والتعديات وحل أى أزمات تواجه المزارعين وكذلك متابعة مناسيب المياه وحالة الجسور لتوفير مياه الرى للأراضى.

يأتى ذلك تنفيذاً لخطة وزارة الموارد المائية والرى، بتطهير كافة المجارى المائية لحل أى أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضى الزراعية، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الرى بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات وفى حدود الحصة المتوفرة.