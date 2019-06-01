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صور.. تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى "بورتوفيق/ أبو زنيمة" لنقل مواد بترولية

السبت، 01 يونيو 2019 10:25 ص
صور.. تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى "بورتوفيق/ أبو زنيمة" لنقل مواد بترولية شحن مواد حفر بترولية
السويس – السيد فلاح

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استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة زاهر مصرية الجنسية بطول 36 متر، عرض 9.5 متر وغاطس 3.6 متر للقيام برحلات منتظمة بمعدل "رحلة/ ثلاثة" أيام لشحن 500 طن طفلة "مواد حفر بترولية" ونقلها لميناء أبو زنيمة لصالح شركة بترول بلاعيم لاستخدامها فى تبطين آبار البترول بمنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

وقال بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه يتم استيراد الشحنات بميناء الإسكندرية ونقلها برًا لميناء بورتوفيق ومنها بحرًا لميناء أبو زنيمة لتخفيف الضغط عن النقل البرى وشبكة الطرق وتنشيط النقل متعدد الوسائط "اللوجيستى".

ووجه اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول الشحنات وزيادة المعدل الزمنى لتداول البضائع بموانئ الهيئة وتنشيط الحركة الملاحية بميناء بورتوفيق عن طريق جذب المزيد من الخطوط الملاحية المنتظمة للعمل بالميناء.

 

تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى بورتوفيق أبو زنيمة (1)
تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى بورتوفيق أبو زنيمة

 

تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى بورتوفيق أبو زنيمة (4)
تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى بورتوفيق أبو زنيمة 

 

تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى بورتوفيق أبو زنيمة (5)
تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحى بورتوفيق أبو زنيمة 

 


ميناء بورتوفيق

السفينة زاهر

ميناء ابو زنيمة

شحن مواد حفر بترولية

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