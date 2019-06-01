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صور.. بروفات الحرس البريطانى استعدادا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث

السبت، 01 يونيو 2019 01:01 م
صور.. بروفات الحرس البريطانى استعدادا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث بروفات الحرس الملكى البريطانى
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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يجرى الحرس الملكى البريطانى، اليوم السبت، بروفات مكثفة استعدادًا للعرض الذى سيقدمه الأسبوع المقبل خلال الاحتفالات الرسمية بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، حيث تحتفل الملكة بعيد ميلادها الـ93 للمرة الثانية هذا العام، بعد احتفالها الأول فى أبريل الماضى.

وتحتفل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها سنويا خلال يومين مختلفين على غرار من سبقوها من ملوك المملكة المتحدة، فبحسب تقليد رسمى، تحتفل الملكة بعيد ميلادها مرتين كل عام، الأول هو يوم ميلادها المسجل فى وثائقها الشخصية، أى يوم 21 أبريل، والثانى فى عيد ميلاد "رسمى" خلال شهر يونيو.

وبدأ هذا التقليد الملك البريطانى جورج الثانى سنة 1748، وذلك بسبب الطقس الردىء الممطر، فقد ولد الملك جورج فى شهر نوفمبر، وفى هذا الوقت من السنة يكون الطقس بارداً فى بريطانيا، مما يحول دون الاحتفال بهذه المناسبة وتسيير مواكب فى الشوارع.

وبدلاً من ذلك، وحّد الاحتفال بعيد ميلاده مع الاحتفال بالمهرجان السنوى لفصل الربيع الذى تحتفل فيه بريطانيا كل سنة فى شهر يونيو، والمعروف باسم "Trooping the Colour"، حيث تتجول مواكب عسكرية بأعلام ملونة فى الشوارع، واستمرّ هذا التقليد حتى يومنا هذا، إذ يحتفل جميع الملوك بعيد ميلاد ثانٍ رسمى يصادف مع بدايات الصيف.

الحرس الملكى البريطانى
الحرس الملكى البريطانى

 

استعدادات الحرس الملكى البريطانى لعيد ميلاد الملكة
استعدادات الحرس الملكى البريطانى لعيد ميلاد الملكة

 

تدريبات الحرس الملكى البريطانى
تدريبات الحرس الملكى البريطانى

 

بروفات الحرس الملكى البريطانى
بروفات الحرس الملكى البريطانى

 

تدريبات على عرض احتفالات عيد ميلاد ملكة بريطانيا
تدريبات على عرض احتفالات عيد ميلاد ملكة بريطانيا

 

تدريبات مكثفة للحرس الملكى قبل عيد ميلاد اليزابيث الثانية
تدريبات مكثفة للحرس الملكى قبل عيد ميلاد اليزابيث الثانية

 

أفراد الحرس الملكى البريطانى
أفراد الحرس الملكى البريطانى

 

تدريبات على عروض عيد ميلاد ملكة بريطانيا
تدريبات على عروض عيد ميلاد ملكة بريطانيا

 

سلام سلاح خلال تدريبات الحرس الملكى البريطانى
سلام سلاح خلال تدريبات الحرس الملكى البريطانى

 

الحرس الملكى البريطانى يستعد لعيد ميلاد الملكة
الحرس الملكى البريطانى يستعد لعيد ميلاد الملكة

 

تدريبات عرض الخيول قبل عيد ملكة بريطانيا
تدريبات عرض الخيول قبل عيد ملكة بريطانيا

 

تدريبات عرض الخيول استعدادا لعيد ملكة بريطانيا
تدريبات عرض الخيول استعدادا لعيد ملكة بريطانيا

 


الحرس الملكى البريطانى

ملكة بريطانيا

الملكة اليزابيث الثانية

عيد ميلاد الملكة اليزابيث

عيد ميلاد ملكة بريطانيا

مهرجان الربيع فى بريطانيا

الملك جورج الثانى

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