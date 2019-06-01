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صور .."الدلتا للسكر" تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين لدى الشركة

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص
صور .."الدلتا للسكر" تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين لدى الشركة "الدلتا للسكر" تكرم حفظة القرآن الكريم
كتب مدحت وهبة

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نظمت شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات الحكومى ندوات ثقافية لأبناء العاملين لدى الشركة بمناسبة شهر رمضان الكريم ،حيث تضمنت الأنشطة فنون شعبية ومعارض للفنون وعروض مسرحية وكروال أطفال بالمكتبة الثقافية بمقر مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ووجه برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين لدى الشركة، وتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين من حفظه القرآن الكريم، لافتًا إلى أن تكريم حفظة القران الكريم يغرس فى الأطفال عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية ويشجعهم على التفوق المستمر فى دراستهم.

كما وجه جميع العاملين رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة التموين  علي اهتمامهم بجميع العاملين بالشركة وبمصر ،مؤكدين حرصهم على بذل أقصى جهد لاستمرار النهوض بالمصانع  في إطار خطة الوزارة   لتطوير المصانع التابعة للدولة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية.

وجدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر تحرص على تنظيم الفاعليات فى المناسبات ،لتكريم العاملين وأبنائهم، حيث سبق وتم تكريم العديد من الموظفات والسيدات العاملات فى الشركة، وذلك بمناسبة عيد الأم، كما تم تكريم العاملين المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال لما يبذلونه من أعمال تستحق الشكر والتقدير.

 
 
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الدلتا للسكر

احمد ابو اليزيد

حفظة القرآن الكريم

عروض مسرحية للأطفال

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